مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في ترعة القاصد بالمنوفية

لقي طالب مصرعه غرقا في ترعة القاصد بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، أثناء الاستحمام، وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ النهري في مديرية الأمن، وتم انتشال الجثمان، ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى بركة السبع، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع طالب غرقا في ترعة القاصد

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين أن الطالب المتوفى يبلغ من العمر 14 عاما، وجرى انتشاله بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار بغرق طالب في ترعة

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طالب غرقا في ترعة القاصد الماره بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الجثمان.

غرق 3 من أسرة واحدة

وشهدت محافظة المنوفية، مساء اليوم، غرق 3 طلاب من أسرة واحدة في ترعة جزيرة الحجر بمركز الشهداء، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثامين بعد مناظرتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.