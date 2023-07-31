«إسعاف الشرقية» تنقذ مريضة بعد توقف قلبها 6 دقائق

مرت 6 دقائق وكأنها دهر، فالوقت كان يمر بطيئا أثناء عمل فريق الإسعاف بالشرقية لإنقاذ سيدة في الستين من عمرها، كانت تعاني من صعوبة في التنفس وخفقان شديد بالقلب، فتوجه الفريق لها في مدينة بلبيس بعد اتصال بالخط الساخن 123 للهيئة، واستغاثة قوية من أهلها.

سابق فريق الإسعاف الزمن وصولًا لمدينة بلبيس بعدما تلقى إخطارا بسرعة التوجه إلى محل البلاغ، إذ توجه المسعف عبد الله أبو زيد رفقة قائد المرفق محمود عبد النبي، وعند وصولها وجدا حالة لسيدة ستينية تعاني من صعوبة التنفس وخفقان القلب وتوقفت عضلة القلب وقبل توصيلها إلى مرفق الإسعاف كان الوقت يمر ثقيلًا وكانت 6 دقائق تعيد مريضة للحياة.

وصل المسعف المريضة بجهاز مزيل الرجفان الآلى AED لإعطاء صدمات كهربائية تعمل على إنهاء اضطرابات نقل الشارة الكهربائية عبر القلب، واثناء عمله كادت قلوب المريضة أن تتوقف قلقا وخوفا عليها وظلوا في حالة ترقب عودتها للحياة.

6 دقائق لإعادة مريضة للحياة

وبعد 6 دقائق من العمل المستمر لإنعاش القلب مروا على الحضور ثقالا إلا أن المسعف وأثناء العمل عادت نبضات القلب تعنل من جديد فأخذ شهيقا أسمع الحضور كأنه يحمد الله بأنفاسه على عوظة الحياة للحالة.

وكانت أعلنت هيئة الإسعاف فرع الشرقية عبر بيان لها عن حالة سيظة ستينية من مدينة بلبيس استغاث أهلها بالإسعاف وتعرضت لتوقف القلب إلا أن الفريق اجتهد قدر المستطاع ليعيدها الى الحياة.

اتباع نظام حياة صحي

وكانت هيئة الإسعاف أكدت على ضرورة الاهتمام بالتغذية الصحية المتزنة واتباع التمارين الرياضية المنتظمة حسب ما يتطلب قدرات كل حالة هذا بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والحفاظ على الوزن الصحي والحد من التوتر والغضب الذي بدورهما يؤثران على إيقاع ضربات القلب.