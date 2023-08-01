تخفيف أحمال الكهرباء في بورسعيد.. المواعيد والأماكن

أعلن مجلس الوزراء، جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بورسعيد، ويجري العمل به خلال أغسطس 2023، بدءا من الساعة 12 ظهر اليوم الثلاثاء، لمدة ساعة في كل منطقة، بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول، وجرى توزيع نشرة ليتعرف أهالي بورسعيد على مواعيد انقطاع الكهرباء في كل منطقة على حده.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بورسعيد

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بورسعيد، الأماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء، التى تبدأ اليوم.

ويمكن للمواطنين، الإطلاع على مواعيد وأماكن انقطاع الكهرباء من هنا

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة بورسعيد

- 12:00 إلى 13:00 مساء

- 13:00 إلى 14:00 مساء

- 14:00 إلى 15:00 مساء

- 15:00 إلى 16:00 مساء

- 16:00 إلى 17:00 مساء

- 17:00 إلى 18:00 مساء

- 18:00 إلى 20:00 مساء

- 20:00 إلى 21:00 مساء

- 21:00 إلى 23:00 مساء

- 23:00 إلى 24:00 صباحا.

قطع الكهرباء لمدة 12 ساعة

أشار اللواء عادل غضبان، في بيان، إلى أن خطة تخفيف الأحمال تتم وفقا لخطة مجلس الوزراء، التي تتضمن المدن والأحياء المختلفة في محافظة بورسعيد والتوقيتات الزمنية، وتبدأ من 12 ظهرا لمدة 12 ساعة في كل منطقة ساعة واحدة فقط.