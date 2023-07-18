لقاء سويدان تكشف موعد تنظيم مهرجان الدراما العربية في العلمين الجديدة

عبرت الفنانة لقاء سويدان، عن سعادتها لحضور مهرجان العلمين الجديدة قائلة: «مبهورة بما أراه في مدينة العلمين الجديدة وبحجم التطوير الضخم الذي شهدته».

مهرجان الدراما العربية

وكشفت الفنانة لقاء سويدان خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، عن إقامة مهرجان الدراما العربية في نسخته الثانية في العلمين الجديدة في إطار مهرجان العلمين، تحديدا في 12 أغسطس، لافتة إلى أن المهرجان سيكرم كل مسلسلات هذا العام ولا سيما مسلسلات موسم دراما رمضان.

وقالت «سويدان»، إن مدينة العلمين الجديدة بها حجم عمران ضخم ومتميز، وهوائها ساحر: «مصر جميلة للغاية».

الاهتمام بكل التفاصيل

وتابعت الفنانة لقاء سويدان: «تم الاهتمام بكافة التفاصيل في مدينة العلمين، والمدينة تعمل طوال السنة وليست فقط مصيف».

ووجهت الفنانة لقاء سويدان، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنظيم مهرجان الدراما.