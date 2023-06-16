بعد استئصالها بعض الأورام.. لقاء سويدان تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لجراحة عاجلة مؤخرًا، وتأكيدها أنها تتلقى العلاج حاليًا داخل المنزل بعد مغادرتها المستشفى الأيام الماضية، وتعمل على الالتزام بتعليمات الأطباء، حتى تستطيع التعافي وتعود سريعًا لعملها ومشروعاتها الفنية.

الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان

وقالت لقاء سويدان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها في الوقت الحالي لا تقوى على الحركة بشكل كامل، بسبب تداعيات الأزمة الصحية التي مّرت بها مؤخرًا واستدعت نقلها إلى المستشفى وخضوعها لجراحة عاجلة، ومن ثم تلتزم بتعليمات الطبيب المعالج، والحرص على الراحة التامة.

تأجيل جراحة الأسنان بسبب ضعف المناعة

وأشارت إلى احتمالية تأجيل الجراحة الخاصة بآلام أسنانها التي داهمتها والتي كان المقرر لها الأسبوع المقبل، من خلال نزع أحد الجذور بعد سقوط الضرس بشكل مفاجئ والاتجاه لزراعة آخر، مشيرة إلى إرجاء هذه الخطوة في ظل عدم تعافيها وضعف مناعتها.

اسئصال بعض الأورام وليس عملية تجميل

وكانت لقاء سويدان قد ردت على ما تردد بأن هذه الجراحة تتعلق بإجرائها تجميلًا، ولكنها أكدت أن الجراحة خاصة باستئصال بعض الأورام، فضلًا عن كي الجلد بالليزر خوفًا من مهاجمة أورام جديدة لها.