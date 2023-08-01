سيناتور أمريكي بارز: استخدام النووي في أوكرانيا سيكون هجوما على الناتو

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، سيكون هجومًا على حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، حصول شركة «جنرال دايناميكس» الأمريكية للدفاع على عقد من «البنتاجون» بـ33.8 مليون دولار من ميزانية الجيش للدعم الفني لـ«دبابات أبرامز».

وأعلن المستشار السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، جيم ريكاردز، إن القوات الأوكرانية تتدمر في محاولة الوصول إلى «البحر الأسود»، مشيرا في مقابلة مع قناة «لندن ريال»، بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إلى انتصار «موسكو» في الأزمة الأوكرانية.

مستشار أمريكي سابق: «موسكو» أقامت اتصالًا بريًا مع «القرم»

وأضاف ريكاردز، أن روسيا أقامت تحصينات ممتازة في مناطق جديدة، وأوضح المستشار الأمريكي السابق، أن «موسكو» أقامت اتصالًا بريًا مع «شبه جزيرة القرم»، وقطعت وصول أوكرانيا إلى «البحر الأسود»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق آخر، قال رئيس أمانة منتدى الشراكة «الروسية الأفريقية»، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، إن الدول الأفريقية ترى أن أسلحة بلاده تتفوق في الجودة على الأسلحة الغربية، مشيرا عبر قناة «روسيا 1»، إلى مراقبة دول القارة مجرى «الأعمال العسكرية» في أوكرانيا ولهذا السبب، يتزايد الاهتمام بأسلحة «موسكو».