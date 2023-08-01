تنسيق الكليات 2023.. توقعات بالانخفاض بعد تقارب نتائج العام الماضي

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، تتجه أنظار الطلاب وأولياء الأمور إلى تنسيق الكليات 2023، فتبدأ مرحلة جديدة من الانتظار، في ترقب ظهور نتائج التنسيق، والقبول في مختلف الكليات بحسب مجموع الدرجات، التي حصل عليها الطالب في الثانوية العامة، ومع تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية عن احتمالية انخفاض التنسيق عن العام الماضي، انتشرت حالة من الأمل لدى الطلاب عن قبولهم بالكليات المختلفة التي يحلمون بها.

تنسيق الكليات 2023.. توقعات بالانخفاض عن العام الماضي

وكان وزير التربية والتعليم، أكد أنه يرجح أن يكون تنسيق الكليات 2023 أقل من العام الماضي بحسب نتائج طلاب الثانوية العامة.

وتوقعات تنسيق الكليات 2023 وفقًا لمجموع درجات الطلاب، فالحاصلين على أكثر من 90% في الشعب الثلاث «علمي رياضة وعلوم وأدبي»، يزيد عن 20 ألف طالب وطالبة، والتي تقترب من العام الماضي.

احتمالية انخفاض الحد الأدنى للالتحاق بالكليات

وبحسب التوقعات أيضًا، يمكن أن ينخفض الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب من 3 إلى 4 درجات عن العام الماضي، كما تشير توقعات تنسيق الكليات 2023 إلى احتمالية وجود أماكن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بالطب البيطري، وارتفاع تنسيق كليات التمريض، وأيضا وجود أماكن شاغرة لكليات الهندسة في تنسيق المرحلة الثانية، وكذلك الحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم والكليات النظرية، بينما يمكن أن يرتفع تنسيق كليات الإعلام عن العام الماضي، واقتراب تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية من تنسيق 2022.

تنسيق كليات 2023 لم يتضح حتى الآن

ورغم التوقعات، إلى أن مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت لـ«الوطن»، أن تنسيق الكليات 2023 لم يتضح حتى الآن، مضيفة أن نتائج الثانوية العامة، سيتم تحليلها لتحديد تنسيق المرحلة الأولى 2023.

متحدث التعليم العالي: «التنسيق لا يعتمد على المجاميع فقط»

وأيضًا خرج الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، وأكد خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON» أكد أن تنسيق الكليات 2023 لا يعتمد على المجاميع فقط، لكن بالإقبال أيضًا من طلاب الثانوية العامة، قائلًا: «كلما زاد الإقبال على قطاع معين، يرفع الحد الأدنى للتنسيق».