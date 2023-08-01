دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في 3 مناطق أوكرانية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في 3 مناطق أوكرانية «خاركيف، بولتافا، دنيبروبتروفسك»، في المناطق الخاضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعتى «زابوريجيا، دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

هجوم بمسيرات يستهدف مناطق سكنية في «خاركيف»

وفي وقت سابق، قال إيجور تيريكوف عمدة «خاركيف»الواقعة شمال شرق أوكرانيا، إن 3 صواريخ ضربت عدة مناطق، متسببة في تدمير جزئي لمبنى سكني، موضحا أن الهجوم على المدينة، كان بطائرات مسيرة واستهدف مناطق سكنية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أشار تيريكوف، إلى سماع دوي 3 انفجارات في في «حي شيفتشينكوفسكي» بالمدينة، فيما قالت وسائل إعلام أوكرانية بينها صحيفة «سترانا»، إن حرائق اندلعت وانقطاع للتيار الكهربائي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

سياسيا، قالت بعثة«موسكو» لدى منظمة «الأمم المتحدة»، إن السلطات البريطانية لم تصدر تأشيرات دخول للمندوبين الروس الذين كان من المخطط أن يشاركوا بدعوة من «المنظمة البحرية الدولية» في عمل دورة إدارة «صندوق التقاعد الموحد» لموظفي الأمم المتحدة، التي عقدت في العاصمة «لندن» خلال الفترة بين 23 و28 يوليو الماضي.