دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدد من المناطق الأوكرانية

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدد من المناطق الأوكرانية بينها: «سومي-بولتافا-خاركيف-تشرنيجيف»، وفقا لما أظهرته خرائط وزارة «التحول الرقمي» الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس إدارة «مقاطعة زابوريجيا»، رئيس حركة «نحن مع روسيا»، فلاديمير روجوف، إن الجيش الروسي أسر أكثر من 10 جنود أوكرانيين قرب قرية «ستارومايورسكي» على «محور زابوريجيا.

بوتين: روسيا تظل بائع الحبوب الأول في العالم

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تظل بائع الحبوب الأول في العالم رغم محاولات الدول الغربية منع ذلك، مشيرا إلى استعداد «موسكو» لمنح 10 آلاف طن من الأسمدة الموجودة في «موانئ البلطيق» للدول المحتاجة بالمجان، لكن لم يتم الإفراج عنها، ولا أحد يفهم السبب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن وجوده الآن في بلاده أكثر أهمية من حضوره قمة «مجموعة بريكس» المقررة في جنوب إفريقيا، مشيرا إلى إنه لم يفكر بعد في مشاركته في قمة مجموعة العشرين. المقررة في 9 و10 سبتمبر المقبل في «نيودلهي» الهندية.