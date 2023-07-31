القوات الأوكرانية تقصف 22 قذيفة على دونيتسك وجورلوفكا

أطلقت القوات الأوكرانية، 22 قذيفة من عياري 152 و155 ملم على دونيتسك وجورلوفكا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أصابت قذيفة مدفعية إحدى الأشجار المتواجدة أمام مبنى سكني استهدفته القوات الأوكرانية بمنطقة «كويبيشيفسكي» في «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق البلاد، ما تسبب بإنقاذ أرواح سكان المبنى، بينما تسببب القصف بتضرر مساحة كبيرة من واجهة المبنى السكني، فضلا عن سيؤرات مركونة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، وجه سلاح الجو الروسي، ضربة قوية لمواقع القوات الأوكرانية بالقرب من «كوبيانسك» شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكره موقع «فوينايا خرونيكا» الروسي.

هجوم روسي على القوات الأوكرانية في منطقة «جسر أنتونوفسكي»

كما هاجم الجيش الروسي، القوات الأوكرانية، في منطقة «جسر أنتونوفسكي» في «خيرسون» جنوب أوكرانيا، فيما قال ممثل وزارة الدفاع الروسية في المقاطعة، إلى تنفيذ الوحدات الروسية بنجاح المهام القتالية، مشيرا إلى أن الوضع هناك يتغير لصالح مجموعة «دنيبر».

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، دمرت 43 دبابة «تشالنجر 2» كان من الممكن نقلها إلى أوكرانيا، وأشارت صحيفة «التايمز» البريطانية، في مقال، إلى تكليف دافعي الضرائب ملايين الجنيهات الاسترلينية للتخلص منها

من جانبه، أوضح سكرتير وزارة خارجية المجر، تاماس مينزر، أن وزير الخارجية السلوفاكي، ميروسلاف فلاهوفسكي، يعاني من ذاكرة سيئة أو يكذب عندما قال إن «الاتحاد الأوروبي» لم يبحث مدة الأزمة الأوكرانية.

وكان فلاهوفسكي، قال في وقت سابق عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، على تصريح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن «الاتحاد الأوروبي» واثق من استمرار الأزمة الأوكرانية لمدة 4 سنوات على الأقل، إنه لا يتذكر اجتماعا واحدا للتكتل، جرى فيه الحديث حول ذلك.

دبلوماسي أمريكي سابق يقترح إنشاء تجمع بين بلاده و«الاتحاد الأوروبي»

وفي سيا متصل، أعرب السفير الأمريكي السابق لدى «الاتحاد الأوروبي»، ستيوارت آيزنشتات، في مقال نشرته صحيفة«فايننشيال تايمز» البريطانية، عن الحاجة إلى هيكل جديد عبر الأطلسي بين «واشنطن» و«بروكسل»، لحل مشاكل الوقت الراهن.

واقترح آيزنشتات، إنشاء تجمع عبر الأطلسي على غرار تجمع شمال الأطلسي لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، بالإضافة إلى عقد قمم سنوية بين الجانبين.

وفي وقت سابق، اتهم المخرج الأمريكي، أوليفر ستون، ماكينة الدعاية الأمريكية بتشويه صورة فلاديمير بوتين، وقال إن الرئيس الروسي، ليس ذلك الوحش الذي تصوره ماكينة الدعاية الأمريكية، مضيفا إنها مأساة مؤسفة.