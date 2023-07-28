مستشار بقطاع التوظيف في الاتحاد من أجل المتوسط: نربط سوق العمل بالتنمية

قال حامد الأتربي، المستشار الاقتصادي بقطاع التوظيف والتنمية الاقتصادية بالاتحاد من أجل المتوسط، إنَّ لديهم دور مهم في ربط سوق العمل بمجال التنمية البشرية والاقتصادية من خلال منصات الحوار الإقليمي المتاحة، ما يساهم في التواصل بين القطاعين العام والخاص لتنمية مهارات الشباب وريادة الأعمال، وتدعيم دورهم في المنطقة.

الأتربي: استراتيجية واضحة لدعم فرص توظيف الشباب

وأضاف «الأتربي» خلال استضافته ببرنامج «بصراحة» تقديم الإعلامية رانيا هاشم على شاشة «قناة الناس»، أنَّ هناك استراتيجية واضحة لدعم فرص توظيف الشباب من خلال خارطة طريق لأعوام 2022 و2025 والتي تم اعتمادها من وزراء في المؤتمر الوزارء بمراكش عام 2022 وتعد برنامج عمل طموح يتم ربطه بمجالات التعاون التجاري والصناعي والاقتصادي الإبداعي والاجتماعي والاقتصاد الأخضر.

برنامج عمل لمراجعة إنجاز أهداف خارطة الطريق

وتابع المستشار الاقتصادي بقطاع التوظيف: «برنامج العمل من خلال خارطة الطريق يتم مراجعته مع كل مؤتمر وزاري ينعقد والمؤتمر الوزاري المقبل لوزراء العمل بالاتحاد من أجل المتوسط مخطط انعقاده في عام 2025، وسيكون بمثابة نقطة لمراجعة ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة للمؤتمر، وبالفعل تم تحقيق جزء كبير من خارطة الطريق والباقي سيتم انجازه خلال عام».