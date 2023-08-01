المشدد 7 سنوات للمتهمين بالتزوير في محررات رسمية بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أحد الأشخاص لإدانته بالتزوير في محررات رسمية بالجيزة، للتمكن من الاحتيال على المواطنين، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامه المصاريف الجنائية، كما عاقبت متهما آخر في القضية بالمشدد لمدة 5 سنوات، لاشتراكه مع الأول في النصب على المواطنين.

التزوير في محررات رسمية

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، إجراء التزوير في دائرة قسم شرطة الجيزة، بمحررات رسمية، وجعلها على غرار الصحيحة للتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أموال المواطنين، بعد إيهامهما بإمكانية استخراج جوازات سفر لهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

استخراج جوازات سفر

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين اتفقا عن طريق المساعدة، بتزوير جوازات سفر وكارنيهات، وحدثت الجريمة بناءً على تلك الاتفاق وهذه المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.