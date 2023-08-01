صور نادرة لـ ميمي جمال في كواليس مسرحية «مدرسة المشاغبين»

كشف الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر، عن صور نادرة للفنانة ميمي جمال، من كواليس مسرحية «مدرسة المشاغبين»، وذلك خلال مشاركتها القصيرة في ذلك العرض المسرحي الشهير لمدة 15 يوما تقريبا، بدلا من الفنانة سهير البابلي.

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلاً: «اتفرجت على الفنانة الكبيرة حبيبتي ميمي جمال، وهي بتحكي إنها مثلت دور سهير البابلي في مدرسة المشاغبين لمدة 15 يوم.. طبعا دي معلومة محدش يعرفها ولا شافها، عشان كده أنا ههديها هدية أكيد هتفرحها.. صور من الكام يوم دول لقيتهم عندي في مجلة قديمة».

ميمي جمال تكشف عن مشاركتها في «مدرسة المشاغبين»

وكانت الفنانة ميمي جمال، قالت في تصريحات تليفزيونية مؤخرا مع الإعلامي عمرو الليثي، إنها عملت في مسرحية مدرسة المشاغبين بدلًا من سهير البابلي؛ لأنها أصيبت بمرض في عينيها، والمنتج سمير خفاجي أصر أن تؤدي الدور حتى لا يتوقف العرض، متابعة: «أجريت 3 بروفات مع الملقن، واشتغلت مكانها 15 يوما، وسمير خفاجي كان بيصفق لي وقالي شطارة والله يا ميمي».

أبطال مسرحية مدرسة المشاغبين

مسرحية مدرسة المشاغبين، عُرضت في 20 أكتوبر 1971، من بطولة فرقة الفنانين المتحدين، سعيد صالح، وعادل إمام، ويونس شلبي، وأحمد زكي، وحسن مصطفى، وسهير البابلي وهادي الجيار.