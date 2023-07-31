وفاة طالب غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بأطفيح

لقي طالب مصرعه غرقا أثناء استحمامه في نهر النيل بدائرة القسم، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بغرق شخص أثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة القسم، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم مصطفى المهدى رئيس مباحث أطفيح بالتوجه سريعا الى مكان الواقعة.

وتبين أنه أثناء قيام طالب 15 سنة بالاستحمام مع أصدقائه بنهر النيل غرق ولم يتمكنوا من إنقاذه، وبسؤال والد المتوفى أيد ما جاء بالفحص، وجرى انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى اطفيح المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.