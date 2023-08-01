بعد ظهور نتيجة الثانوية.. تفاصيل استعدادات الجامعات لتنسيق المرحلة الأولى 2023

أنهت الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023، ومن المقرر الكشف عن تفاصيلها خلال الساعات المقبلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ جرى تجهيز المعامل المخصصة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المراحل، وتوفير أكثر من سيرفر وسرعات الإنترنت المطلوبة لأعمال التنسيق.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأكد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى الانتهاء من التجهيزات الخاصة بأعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023، وتأهيل و تدريب الموظفين المختصين وغيرها من الخدمات اللوجستية، مؤكدا أن خدمة التنسيق التي تقدم للطلاب تكون بالمجان دون أي مصروفات.

تنسيق الجامعات 2023

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش أن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بضوابط وقواعد تنسيق الجامعات 2023 وتنسيق المرحلة الأولى 2023، موضحا أن الجامعة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق المرحلة المختلفة وتجهيز المعامل المتخصصة للحاسب الآلي لتوفير خدمة تسجيل الرغبات للطلاب بالمجان.