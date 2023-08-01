احتراق سيارتين في نشوب حريق داخل مركز صيانة بحدائق الأهرام

نشب حريق داخل مركز صيانة سيارات داخل أحد المولات التجارية بدائرة القسم، مما أدى إلى احتراق سيارتين، وتم إطفاء الحريق بمعرفة الحماية المدنية دون وقوي أي إصابات أو وفيات، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ المقدم بخصوص الحريق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق بمول بدائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة الإدارة للمباحث، المقدم فريد معاذ رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

الحريق سببه ماس كهربائي

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل مركز صيانه سيارات متواجد بجراج المول، أسفر الحريق عن احتراق سيارتين ملاكي، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية ولا يوجد أي إصابات أو وفيات، ويرجح أن الحريق سببه ماس كهربائي، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.