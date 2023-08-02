حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على محلات الذهب في القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي مكون من 3 سيدات لاتهامهم بعرض مشغولات ذهبية مقلدة للبيع في دائرة قسم شرطة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المحدد.

3 سيدات يعرضن مشغولات ذهبية مُقلدة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة عين شمس، من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم، تفيد بأن 3 سيدات عرضن مشغولات ذهبية مُقلدة للبيع.

القبض على المتهمات

وألقي القبض عليهن وتبين أنّ إحدى السيدات مُسجلة جنائيًا وابنتيها، ومحل إقامتهن في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وضُبط بحوزتهن سلسلةً ذهبية مُقلدة، وفاتورة شراء لذات السلسلة مُزورة، ومبلغ مالي.

تكوين تشكيل عصابي

وبمواجهتهن أقررن بتكوينهن تشكيل عصابي فيما بينهن بالاشتراك مع أحد الأشخاص مُسجل جنائيًا، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع النصب على مالكي محال المصوغات الذهبية ببيع المشغولات الذهبية المُقلدة باستخدام فواتير مُزورة منسوب صدورها لمحلات أخرى.

وبإرشادهن ضبط الأخيرة وبحوزتها مبلغ مالي، كمية من المشغولات الذهبية المُقلدة، أكلاشيه خاص بمحل للمصوغات الذهبية، و48 فاتورة بأسماء محال مصوغات ذهبية مُدون بها بيانات وأسعار العديد من المصوغات الذهبية مُزورة، و59 فاتورة فارغة بأسماء محال مصوغات ذهبية مختلفة مُزورة.

كما اعترفن أيضًا بأنهن وراء ارتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهن بالنصب عليهم، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال عبدالرازق مصطفى المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة السرقة كما نص عليها قانون العقوبات حيث قال إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف مصطفى، لـ«الوطن»، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وتابع بأنّ قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.