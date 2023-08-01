إحالة تشكيل عصابي ارتكب 45 واقعة نصب ببيانات بطاقات بنكية لـ«الجنايات»

أمرت النيابة العامة، بإحالة تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق طلب تحديث بيانات البطاقات البنكية والاستيلاء على أموالهم، للمحاكمة الجنائية.

النصب على المواطنين

وكانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية أكدتها التحريات، تفيد باتهام تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص، محل إقامتهم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق طلب تحديث بيانات البطاقات البنكية، والاستيلاء على ما بها من مبالغ أو إيهام المجني عليهم بفوزهم بجائزة مقدمة من إحدى شركات الاتصالات.

كما طلب المتهمين، من ضحاياهم تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمصاريف إدارية، لتمكينهم من الحصول على الجائزة المُشار إليها.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات بعد التنسيق مع مديرية أمن القليوبية، أمكن القبض عليهم، وبحوزتهم 20 هاتف محمول، مبلغ مالي، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم العديد من وقائع النصب على المواطنين على النحو المشار إليه، واقتسام حصيلتها فيما بينهم.

اعترافات المتهمين

كما اعترف المتهمين، بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم، تستخدم في الاتصال بالمواطنين والنصب عليهم، والمبلغ المالي من متحصلات تلك الجرائم، كما أسفر الفحص الفني عن ارتكابهم عدد 45 واقعة نصب.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، التي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.