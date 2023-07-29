مصرع شخص في حادث سير على الطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، في حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شخص على الطريق الصحراوي ببني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي دائرة محافظة بني سويف، حيث جرى التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة توجيه سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى سمسطا المركزي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، حيث تبين أن المتوفى يدعى «خالد ا ع»، 42 عاما، ويقيم محافظة أسوان.

وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ شؤونها.