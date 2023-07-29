إصابة 5 أشخاص في حادث سير على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي

شهد طريق «مصر - إسكندرية الصحراوي»، حادث انقلاب سيارة ملاكي ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور وجروح متفرقة في الجسم، وتمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

بلاغ بوقوع حادث سير

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد وقوع حادث سير مروري على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور وجروح متفرقة في الجسم، وتمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى تماثلوا للشفاء.

الدفع بسيارات إسعاف

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتمّ الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.