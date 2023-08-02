إحالة تشكيل عصابي لتصنيع الأسلحة النارية في القليوبية إلى المحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي بتهمة تصنيع الأسلحة النارية والذخائر في القليوبية للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة كانت بورود معلومات، أكّدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتكوين 3 أشخاص محل إقامتهم في محافظتي القاهرة والقليوبية، لتشكيل عصابي تخصص في الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

القبض على المتهمين

وتم استهدافهم وأمكن القبض عليهم استقلالهم سيارة قيادة أحدهم في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبحوزتهم 6 فرد خرطوش محلي الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبإرشادهم أفادوا بتحصلهم على تلك المضبوطات من شخصين أحدهما مُسجل جنائيًا، ومحل إقامتهم في محافظة القليوبية، حيث تم استهدافهما وأمكن القبض عليهم أثناء تواجدهما في حانوت خاص بأحدهما، والذي يتم استخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

المضبوطات بحوزة المتهمين

وضُبط بحوزة المتهمين 8 فرود خرطوش محلي الصنع ومجموعة من أدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة، مبلغ مالي وهاتفي محمول، كما أقر المتهمان باشتراكهما مع باقي المتهمين في نشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية، وتولّت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.