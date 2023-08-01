لطلاب الثانوية العامة.. اعرف أسعار حجز ملاعب كرة القدم بعد ظهور النتيجة

انتهى طلاب الثانوية العامة من حالة القلق والخوف التي كان يشعرون بها، مع إعلان وزير التربية والتعليم مؤشرات النتيجة في مؤتمر صحفي وإعلانها أمس، واتجه العديد من الطلاب إلى ممارسة هواياته من السفر أو لعب كرة القدم وغيرها.

ويحرص العديد من طلاب الثانوية العامة على الاحتفال بالتجمع وإقامة مباريات مع الأصدقاء والأصحاب، بحجز ملاعب خماسية تنتشر في العديد من الأماكن.

أسعار حجز كرة القدم

وتختلف أسعار حجز ملاعب كرة القدم الخماسية وفق كل منطقة ومحافظة، فتبدأ بـ70 جنيها وتصل في بعض الأماكن إلى 150 جنيها في الساعة، حيث يتسارع إليها الكثير من الشباب بشكل عامة، وطلاب الثانوية بشكل خاص في تلك الفترة، للاحتفال واللعب وممارسة الرياضة والخروج من أجواء النتيجة وضغط العام الدراسي منذ بدايته.

الاحتفال لطلاب الثانوية العامة بعد النتيجة

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ نسبة النجاح في الثانوية العامة بلغت 78.8%.

وفي سياق متصل، أنهت الجامعات الحكومية أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجديد، ومن المقرر الكشف عن تفاصيلها خلال الساعات المقبلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.