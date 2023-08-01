محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية لتنسيق المدارس الثانوية الفنية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2023 - 2024، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

تحديد مجموع القبول للمدارس التي بها أماكن شاغرة

وأوضح، المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، في بيان صحفي، أنه جرى تحديد مجموع القبول بمجموعة من المدارس التي بها أماكن شاغرة فقط، على النحو التالي:

إدارة الخارجة التعليمية

- مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات 140 درجة.

- مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية 150 درجة بنين، و230 درجة بنات.

إدارة الداخلة التعليمية

- مدرسة موط الصناعية للبنين 150 درجة.

- مدرسة موط الثانوية للبنات 140 درجة.

-مدرسة موط الزراعية 140 درجة بنين وبنات.

إدارة الفرافرة التعليمية

-مدرسة الفرافرة الثانوية الصناعية المشتركة 160 درجة بنين و 210 بنات.

-مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية الصناعية 200 للبنين و140 للبنات.

-مدرسة الفرافرة الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

إدارة بلاط التعليمية

-مدرسة بلاط الثانوية الزراعية 140 درجة للبنين والبنات.

إدارة باريس التعليمية

-مدرسة باريس الثانوية الزراعية 140 بنين وبنات.