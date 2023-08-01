توافد كبير على «بلطيم» بعد ظهور نتيجة الثانوية.. «فرحة النجاح متكملش غير بالبحر»

توافد الآلاف من الأسر والعائلات بشكل كبير على بلطيم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، للاستمتاع بأجواء المصيف، وذلك عقب ظهور نتيجة طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وأكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ في تصريحات لـ«للوطن» أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لاستقبال المصطافين من محافظات مصر.

تقديم خدمات مميزة للمصيفين

وأوضح أن مصيف بلطيم شهد إقبالا غير مسبوق منذ سنوات، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يأت من فراغ بل لتميز شواطئ المصيف بالهدوء، بالإضافة إلى توفيرالخدمات للزائرين من ملاهي، وحدائق، وحفلات، وسلع غذائية بأسعار في متناول الجميع.

وأشار إلى أن التطوير الذي أحدث تلك النقلة الكبيرة بمصيف بلطيم، جاء بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والذي حرص على تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية من رصف وإنارة، وتوفير منافذ السلع الغذائية، ومنافذ العيش المدعم، والخدمات الشاطئية للمواطنين، بهدف توفير مناخ جيد لراحة المصطافين.