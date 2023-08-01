«الجنايات» تقضي بالمؤبد لشقيقين قتلا شخصًا في العبور

عاقبت الدائرة الثامنة جنايات بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، شقيقين لإدانتهما بقتل أحد الأشخاص بسبب خلافات فيما بينهم وسرقته بدائرة قسم شرطة العبور، بالسجن المؤبد وإلزامهما المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد سيد، وعضوية المستشارين إيهاب عزت، وفوزى حسن، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

قتل عمد مع سبق الإصرار

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 5805 لسنة 2022 جنايات قسم العبور، والمقيدة برقم 3852 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، قيام المتهمين «صلاح. خ، 35 عامًا، عامل»، «يحيي. خ، 26 عامًا، مندوب» في دائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية بقتل المجني عليه «عادل. ع» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد إلقاء مادة حارقة «شطة» على وجهه وتمكنا بتلك الوسيلة من سرقة السيارة الخاصة به وهاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مخطط للتخلص من المجني عليه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمان كان بينهما وبين المجني عليه خلافات فأعدا مخططهما ونفذاه على النحو المُشار إليه وتمكنوا بتلك الوسيلة من إتمام جريمتهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمان حاز وأحرزا سلاح أبيض «مطواة» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة، فضلًا عن حيازتهما مادة حارقة «شطة» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.