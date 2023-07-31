المشدد 3 سنوات للمتهم بالشروع في قتل آخر بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، أحد الأشخاص لإدانته بالشروع في قتل آخر، بسبب خلافات بينهما، في دائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

الشروع في قتل المجني عليه

جاء في أمر إحالة القضية، شروع المتهم في دائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، في قتل المجني عليه، بعد حدوث مشاجرة بينهما بدائرة القسم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مشاجرة بين المتهم والمجني عليه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حدثت بينه وبين المجني عليه مشاجرة بسبب خلافات بينهما، ما أسفر عن تعدي الأول على الضحية بالضرب، محدثًا إصابات خطيرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتلقي قسم شرطة إمبابة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بشروع المتهم في قتل المجني عليه، بعد حدوث مشاجرة بينهما في دائرة القسم.