تعليمات من محافظة القاهرة للمصالح الحكومية والمواطنين بشأن ترشيد الطاقة

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، باستمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف أحياء العاصمة، وفقا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، تحقيقا للمصلحة العامة.

كما تتابع المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ خطة الترشيد بالشوارع والميادين وأعمدة الإنارة وواجهات المحلات والإعلانات، في شوارع أحياء المنطقة الجنوبية.

متابعة ترشيد الإستهلاك

في سياق متصل، مر اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان، على المنشآت العامة والمصالح الحكومية والمحلات والشوارع بنطاق الحي، مع فصل إنارة الإعلانات المضيئة كافة على جميع الطرق الرئيسية والفرعية والمحاور وأعلى العقارات، لترشيد استهلاك الكهرباء، وتقليل استخدام الطاقة بمختلف أنواعها بالمبانى الحكومية والمنشآت العامة، لتخفيف الضغط على الكهرباء وترشيد استهلاكها، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وناشدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المواطنين بأهمية توفير الطاقة داخل منازلهم لترشيد الكهرباء، وأيضا داخل المباني الحكومية والمنشآت العامة، مشيرة إلى أن الكل مسؤول، وعلى الجميع مجهود كبير خلال الفترة المقبلة.

رئيس حي حلوان يناشد المصالح الحكومية بترشيد الكهرباء

كما ناشد رئيس حي حلوان، المصالح الحكومية ومراكز الشباب والمدارس وغيرها بعدم ترك لمبات الكهرباء داخل المصالح، تعمل في غير أوقات العمل، وضرورة الاستفادة من ضوء النهار في إضاءة المنازل والمكاتب، وضرورة غلق الإنارة والأجهزة الكهربائية الأخرى عند مغادرة المكان، والتأكيد على أن ترشيد استهلاك الكهرباء ظاهرة حضارية، خاصة أن إطفاء مصباح واحد من كل بيت يوفر طاقة كهربائية كبيرة تكفي لتغذية محافظة كاملة.