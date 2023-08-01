مصرع شخص وإصابة 2 في انقلاب تروسيكل على طريق الأنصار ببني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخران انقلاب تروسيكل على طريق الأنصار في بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة في المشرحة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب مركبة تروسيكل بطريق سدمنت الأنصار بمركز إهناسيا، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى إهناسيا التخصصي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل مصابان إلى مستشفى أهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، بينما نقل الأهالي جثة متوفى في نفس الحادث إلى المستشفى ذاتها.

أسماء ضحايا الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من أحمد حمدي محمد، 20 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، وعبد الرحمن حسين محمد، 45 سنة، مقيم الفيوم، ومصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، بينما نقل الأهالي جثة لطالب يدعى محمد محسن عبد القوي، 15 سنة، مقيم قرية الأنصار بمركز أهناسيا إلى مستشفى اهناسيا التخصصي، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.