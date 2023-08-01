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حملة صباحية لرفع الإشغالات من الشوارع في الإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
11:17 ص | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
نهى خليفة تقود حملة لإزالة الإشغالات

نهى خليفة تقود حملة لإزالة الإشغالات

قادت نهى خليفة رئيس حي الجمرك في الإسكندرية حملة مكبرة لرفع الإشغالات عن عدة شوارع من أجل توسعة الطريق أمام المارة، أسفرت عن التحفظ على 28 حالة إشغال طريق.  

المنشية أكثر المناطق ازدحاما

وقالت رئيس حي الجمرك بالإسكندرية إن منطقة المنشية بالإسكندرية وميدان التحرير وميدان عرابي من أكثر مناطق الإسكندرية ازدحاما خاصة مع إقبال المصطافين الكثيف على عروس البحر الأبيض المتوسط، ولأن منطقة المنشية تعد وسط المدينة من ناحية الكورنيش وتمتعها بوجود مزارات سياحية منها قبر الجندي المجهول ومنطقة زنقة الستات وعدد كبير من الفنادق، بالإضافة إلى الكورنيش وهى تعد السوق الأكبر بالإسكندرية، والذي يتجمع فية كل ما يحتاجة المصطافين أو أهل الإسكندرية.

 

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