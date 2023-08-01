بدء تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 الخميس المقبل.. 200 جنيه لكل مادة

يفتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023، بعد غد الخميس، ويستمر لمدة أسبوعين، وفقا لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تسهيلا على طلاب الثانوية العامة الراغبين في الكشف عن نتيجة درجات مواد امتحانات الثانوية العامة 2023، محددا قيمة 200 جنيه رسوم لكل مادة يجرى التظلم عليها.

تظلمات الثانوية العامة 2023

وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2023، يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، على أن يكون التقديم إلكترونيا على موقع الوزارة، والفحص يجرى ورقيا في الأماكن التي تحددها مديريات التربية والتعليم.

خطوات تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 على موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الرابط من هنـــا، باتباع الخطوات التالية:

- فتح رابط تظلمات الثانوية العامة.

- الدخول باستخدام البريد الموحد لقبول التظلمات.

- يمكن الإطلاع على البريد الموحد للطالب من خلال زيارة موقع البريد الموحد من خلال الضغط على الرابط من هنــــــا.

وتمر مرحلة التظلمات الثانوية العامة 2023 بالآتي:

- موعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، يبدأ يوم الخميس المقبل.

- تقديم التظلمات سيكون على الرابط الإلكتروني، وفحصها سيكون ورقيا في المديريات التعليمية.

- يجرى السماح لطلاب الثانوية العامة 2023 بالإطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها.

- رسوم التظلم على المادة ستكون 200 جنيه.