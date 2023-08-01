زاهي حواس يحصل على جائزة الريادة في الآثار بالمنتدي العربي بسلطنة عمان

حصل عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، على جائزة الريادة في الآثار، وذلك في المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث، المنعقد في الفترة من 31 يوليو المنصرم إلى 1 أغسطس الجاري، بمدينة صلالة في سلطنة عمان، بمشاركة عدد كبير من الإعلاميين ورجال السياحة والآثار العرب.

زاهي حواس: الدول العربية بها تراث وآثار مهمة جدا

وتحدث «حواس» في ندوة حوارية عن أهمية السياحة في الدول العربية، ومستقبل السياحة في مصر، مؤكدًا أن الدول العربية بها تراث وآثار مهمة جدا.

وأوضح عالم الآثار، أن المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن الـ21، مشيرا إلى أنه سعيد بمشاركته في بناء هذا المتحف.

وتحدث زاهي حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في سقارة والأقصر وهرم خوفو.

من هو الدكتور زاهي حواس؟

والدكتور زاهي حواس عالم آثار، ومصريات مصري، ووزير دولة سابق لشؤون الآثار، كما عمل في المواقع الأثرية في دلتا النيل، والصحراء الغربية، ووادي النيل.

وبعد عام 1988م، درس زاهي حواس علم الآثار، والتاريخ، والثقافة المصرية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة كاليفورنيا «لوس أنجلوس».

وركّز «حواس» جهوده في محاولة للمساعدة في إنشاء برنامج منهجي للحفاظ على المعالم التاريخية واستعادتها، أثناء تدريب المصريين على تحسين خبراتهم في أساليب التنقيب، والاسترجاع، والحفظ.