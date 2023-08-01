مؤشرات وتوقعات حول تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

يرغب عدد من طلاب الأزهر إلى الالتحاق بكلية العلوم جامعة الأزهر، لذلك يتطلع الكثير منهم إلى معرفة توقعات تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، وذلك بعد إعلان نتيجة الأزهر واعتمادها في مؤتمر صحفي منذ أيام، خاصة وأنها واحدة من الكليات التي يتمنى الالتحاق بها كثير من الطلاب.

ويلجأ طلاب الأزهر إلى الحصول على مؤشرات حول توقعات تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، خاصة وأنَّه حتى الآن لم يتمّ الإعلان الرسمي عن تنسيق الأزهر، وذلك من خلال مقارنة درجات العام الماضي 2022 بالعام الحالي 2023، والخروج بتوقعات ومؤشرات بشأن التنسيق الجديد.

تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

وتتقارب نسب درجات الثانوية الأزهرية العام الماضي مع العام الحالي، ما يمنح مؤشرات بأن الحدود الدنيا للكليات الأزهرية سترتفع أو تنخفض بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 2%، بما في ذلك تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة بنين.

عنوان كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

وبحسب التوقعات والمؤشرات الحالية، من المتوقع أن يصل تنسيق كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة بنين إلى نحو 82%، ولذلك يستعد الطلاب إلى التقديم والالتحاق بالكلية في جامعة الأزهر بمدينة نصر، ولكن مازالوا في انتظار الإعلان الرسمي للتنسيق.