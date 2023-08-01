هل تعود الموجة الحارة في شهر أغسطس؟.. «الأرصاد» تجيب

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ درجات الحرارة بدأت تتحسن منذ بداية هذا الأسبوع بشكل كبير مقارنة بالأسابيع الماضية، ولكن هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة في الجو تزيد الشعور بالأجواء الحارة، مشيرة إلى أنَّ مصر الآن في ذروة فصل الصيف، وشهر أغسطس يشهد ارتفاعًا كبيرًا في نسب الرطوبة، وتلك الأجواء المعتادة لهذا الفصل مستمرة طوال شهر أغسطس، ووارد تكرار الموجات الحرارية على مدار الشهر.

وأضافت «منار غانم»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القناة الأولى: «ما زالنا نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يصاحبه على أغلب الأحيان كتل هوائية محملة بكميات كبيرة من بخار المياه قادمة من ناحية البحر المتوسط، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، إذ تتجاوز أحيانا الـ95% بالمناطق الساحلية، بينما تتجاوز الـ85% بالقاهرة الكبرى»، مشيرة إلى أنَّه مع دخول فصل سبتمبر، يبدأ منخفض الهند الموسمي في التراجع مع الشعور بنسب رطوبة أقل وانخفاض درجات الحرارة نظرا لقرب فترة فصل الخريف.

آثار ارتفاع نسب الرطوبة في الجو

وتابعت أنَّ نسب الرطوبة العالية تزيد الشعور بارتفاع بدرجات الحرارة عن نظيرتها المقاسة في الظل بمعدل حوالي من 3 إلى 4 درجات مئوية، مشيرة إلى أنه درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، موضحة أن أجواء اليوم خلال فترة النهار تكون شديدة الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري فضلا عن محافظات شمال وجنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء، بينما الأجواء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون حارة رطبة.

حالة الطقس خلال فترات الليل

وتابعت: «خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، بدأت درجات الحرارة الصغرى تنخفض، فضلا عن الشعور بنسمة هواء لطيفة خلال ساعات الليل، ولكن مازالنا مستمرين في أجواء الحرارة الرطبة على أغلب محافظات الجمهورية»، مشيرة إلى أن الأجواء الحالية مستمرة على الأقل حتى نهاية الأسبوع، إذ إن متوسط درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في الظل خلال هذا الأسبوع تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، ولكن مع بداية الأسبوع المقبل ترتفع درجة الحرارة بمعدل 1 درجة مئوية أي تسجل 37 درجة مئوية، وهذه الأجواء الصيفية المعتادة».

ووجهت عدة نصائح للمواطنين، تتمثل في عدم التعرض لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة إلى ما بعد العصر مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وغطاء واقي للرأس، مع شرب كميات كبيرة من المياه.