الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن الطقس: انخفاض الحرارة ورياح تلطف الأجواء مساء

طمأنت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المصريين بشأن الموجة الحارة، التي بدأت حدتها تخف ابتداء من اليوم السبت.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

درجات الحرارة

ولفتت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه على مدار الأسبوعين الماضيين، كانت درجات الحرارة ما بين 38 و40 بشكل متواصل، وحاليا بدأت الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية، وربما تزيد بمعدل درجة واحدة، والعظمى على العاصمة سجلت 35 درجة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأوضحت أن شهر أغسطس هو ذروة فصل الصيف، بسبب الارتفاعات الكبيرة في نسب الرطوبة، التي تستمر الأيام المقبلة وتزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن درجات الحرارة المتوقعة في الظل بالقاهرة الكبرى خلال الأسبوع الجاري تبلغ 35 درجة، ومع نسب الرطوبة يمكن أن الإحساس بها كما لو كانت 39 درجة.

درجات الحرارة في جميع محافظات الجمهورية

واستطردت بأن الانخفاض في درجات الحرارة يشمل جميع محافظات الجمهورية، بما فيها الصعيد، الذي يسجل 42 درجة، بعدما كان يسجل 45 درجة، مشيرة لاستكمال الشبورة المائية خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت أن هناك رياح خلال الأيام المقبلة، ولكنها غير مثيرة للرمال والأتربة، تعمل على تلطيف الأجواء، خلال ساعات الليل والمساء.