محلل اقتصادي: رفع الفائدة في أمريكا هدفه السيطرة على الأسعار

قال الدكتور أنور القاسم الخبير في الشؤون الاقتصادية، إنّ رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة يهدف إلى خفض التضخم، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية شأنها مثل شأن باقي الدول الصناعية تعرضت لأكبر موجة تضخم منذ 40 عامًا نتيجة كثير من العوامل الدولية أهمها الإغلاق الذي حدث بسبب جائحة كورونا.

وأضاف القاسم، خلال مداخلة مع الإعلامية ليندا عبداللطيف عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ ما حدث ليس مفاجئًا، مشيرًا إلى أنّ رفع الفائدة ربع نقطة كان متوقعًا لمحاولة السيطرة على التضخم، إذ يحاولون السيطرة على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وباقي المواد الاستهلاكية.

وأشار إلى أنّ البنك الفيدرالي الأمريكي يهدف إلى أن تصل نسبة التضخم لـ2%، مؤكدًا أنّ الوصول لهذه النسبة تعتبر خطوة جيدة لمواجهة التضخم ونجاح للبنك الفيدرالي والإدارة الأمريكية في خطواتها لمواجهة التضخم برفع الفائدة.

وأشار إلى أنّ الجانب السلبي لرفع سعر الفائدة هو التأثير السلبي على قطاع العقارات والذي يعتبر من أنشط القطاعات، وله دور رئيسي في الاقتصاد الأمريكي.