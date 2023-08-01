«القاهرة الإخبارية»: هجمات متكررة على خاركيف شرقي الأراضي الأوكرانية

قال غيث مناف، مراسل «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن القوات الروسية، شنت اليوم الثلاثاء، ضربات متكررة على مدينة خاركيف شرقي الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن قصف صاروخي روسي يستهدف القرى وبلدات محاذية للمدينة.

مُسيّرات انتحارية دخلت مدينة خاركيف

وأضاف «مناف» أن مُسيّرات انتحارية دخلت مدينة خاركيف، واستهدفت مبنى سكنيًا للطلاب، ومركز المدينة والحرم الجامعي.

وقد نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن رئيس بلدية «خاركيف»، إيجور تيريكوف، قوله إن 3 انفجارات سمعت في مدينة شمال شرق أوكرانيا.