تفاصيل الحالة المرورية.. سيولة في الكورنيش وكثافات في كوبري أكتوبر

استعرضت القناة الأولى، الحالة المرورية اليوم، حيث قالت الإعلامية هالة الحملاوي، إنّ هناك كثافات مرورية متقطعة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فهناك سيولة مرورية.

الحالة المروية أعلى كوبري أكتوبر

وأضافت «الحملاوي»: «بالنسبة لـ كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، فهناك كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فهناك كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية».

وتابعت: «هناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، كذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة».

كثافات متحركة بشارع عباس العقاد

وأكدت أنّ هناك بعض الكثافات المتحركة التي ظهرت في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم سنجد بعض الكثافات بالتزامن مع نزول الموظفين.

ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وفي كوبري الروضة توجد بعض الكثافات، أما نفق الأزهر فيشهد انتظاما لحركة المرور وسط سيولة مرورية في الاتجاهين.