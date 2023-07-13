الحالة المرورية اليوم.. سيولة على الكورنيش وكثافات متحركة في عباس العقاد

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، تفاصيل الحالة المرورية اليوم، حيث يشهد كوبري الروضة بعض الكثافات المرورية، وتنتظم الحركة في نفق الأزهر وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري، وتحديدا في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم ومتجه إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي.

حمدين: كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة بكوبري اكتوبر

وقالت الإعلامية لمياء حمدين: «في الكورنيش، سنجد كثافات مرورية متقطعة من المظلات وفي اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فيشهد سيولة مرورية، وبالنسبة لكوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، سنجد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة».

وأضافت: «أما المتجه إلى العباسية فهناك كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر، والأمر ذاته بالنسبة للمتجه إلى محور النصر ومدينة النصر وصولا إلى المنصة، حيث ظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري، وفي شارع صلاح سالم سنجد كثافات مرورية بالتزامن مع دخول الموظفين، وفي نفق الملك الصالح فهناك كثافات مرورية نسبية».