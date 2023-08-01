هل تنتهي الموجة الحارة مع بداية أغسطس؟.. هيئة الأرصاد توضح

كثير من التساؤلات انتشرت من قبل العديد من المواطنين عبر صفحة الأرصاد على فيس بوك، عن الموجات الحارة، وهل تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال شهر أغسطس، الذي نشعر فيه عادة بالحرارة الزائدة مقارنة بباقي فصول الصيف نظرا لارتفاع نسب الرطوبة.

وردت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على تساؤلات الموجة الحارة، لافتة إلى أنّ درجات الحرارة في شهر أغسطس سترتفع عن المعدلات الطبيعية، لكن بدرجات قليلة.

الموجة الحارة

وعن تساؤلات الموجة الحارة، أكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنّ البلاد لن تشهد موجة حارة خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى استمرار التأثر بمنخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة في أول أغسطس

تأتي درجات الحرارة اليوم الموافق 1 أغسطس كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 2 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 3 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.