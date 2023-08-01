«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تحبط محاولة عبور الحدود الشمالية من قبل مجموعة روسية

أكد إيهور كليمينكو، وزير الداخلية الأوكراني، أن بلاده أحبطت محاولة مجموعة من الروس لعبور حدودها الشمالية، الليلة الماضية.

أوكرانيا تحبط محاولة مجموعة روسية عبور حدودها الشمالية

وقال كليمينكو: «الليلة الماضية في منطقة تشيرنيهيف، أوقف حرس الحدود محاولة مجموعة استطلاع تخريبية معادية لعبور حدود الدولة الأوكرانية داخل تجمع سيمينيفكا»، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأوضح أنه جرى رصد 4 أشخاص وهم ينتقلون من الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أنه جرى نشر قوات احتياط من حرس الحدود والقوات المسلحة الأوكرانية بالمنطقة.

من جانبه، قال سيرهي نايف، قائد القوات المشتركة بالقوات المسلحة الأوكرانية، إن 4 مسلحين حاولوا عبور الحدود لكن جرى صدهم بنيران أوكرانية.