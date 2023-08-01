إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات بعد ساعات| عاجل

كشفت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الوزراة ستعلن خلال الساعات المقبلة، تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات الحكومية، وموعد بدء التسجيل لرغبات المرحلة، بعد ورود نتيجة الثانوية العامة 2023 إلى الجامعات، وتحليل مؤشرات نتائجها، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

استعدادات التنسيق

أضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات، أنهى استعداداته لأعمال تنسيق الجامعات 2023، موضحة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على تذليل كل العقبات تجاه الطلاب.

امتحانات القدرات

وأكدت المصادر، أن جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة 2023، لهم أماكن في الجامعات والمعاهد المختلفة على مستوى المحافظات، موضحة أن الخميس المقبل، آخر موعد لامتحانات القدرات 2023.