حفلات غنائية لـ مدحت صالح ومنير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين نهاية الأسبوع

رصد باسم أبو العينين، موفد القناة الأولى، أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى اليوم، قائلا إنّ الأجواء في مدينة العلمين ربيعية وليست صيفية كما تشهد جميع محافظات مصر، داعيا المواطنين إلى المجئ للعلمين من أجل قضاء العطلة الصيفية في المدينة، مشيرا إلى وجود وسائل مواصلات متوفرة من القاهرة أو الجيزة والمحافظات القريبة تتجه مباشرة لمدينة العلمين دون وجود أي مشقة.

وأضاف «أبو العينين»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر فضائية القناة الأولى: «الفعاليات الكبرى في مهرجان العلمين الجديدة تبدأ بنهاية هذا الأسبوع، إذ إنه من المقرر إقامة حفل غنائي كبير للفنان مدحت صالح يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس».

الحدث الفني الضخم والأكثر جماهيرية

وتابع: «الحدث الفني الضخم والأكثر جماهيرية الذي ينتظره الجميع ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة هو إحياء كلا من الفنانين محمد منير وحميد الشاعري حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل الموافق 4 أغسطس»، مشيرا إلى أن الاستعدادات والتجهيزات تتم على أعلى مستوى.

العلمين مناسبة لكل المستويات

وأشار إلى أن مدينة العلمين رائعة للغاية، ومصروفاتها متاحة ومناسبة لكل المستويات، كما أن الممشى السياحي بمدينة العلمين مجانيا، متابعا: «المدينة تشهد تطورا كبيرا هناك خلية نحل طوال اليوم من أجل استكمال وإنشاء المشروعات القومية في مدينة العلمين الجديدة».