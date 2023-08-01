«حفل محمد منير».. مهرجان العلمين يواصل فعالياته المتنوعة حتى 26 أغسطس

كشف الإعلامي رامي الحلواني، موفد قناة «إكسترا نيوز»، عن الأنشطة والفعاليات المقرر انطلاقها هذا الأسبوع بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا: إن يوم الخميس المقبل يشهد حفلا كبيرا للفنان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم، يأتي ذلك فضلا عن إقامة حفل الفنان محمد منير وحميد الشاعري يوم الجمعة 4 أغسطس الجاري.

حفل محمد منير بالعلمين الجديدة

وأضاف «الحلواني» خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلامية يارا مجدي، أن الجمهور يتسارع على حجز تذاكر حفل الفنان محمد منير، المقرر انطلاقه خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ويلقى هذا الحفل رواجا ضخما على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه من المقرر إحياء كل من إليسا وتامر عاشور حفلا غنائيا يوم 5 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مشددا على أن هناك «إقبال جماهيري كبير على مدينة العلمين الجديدة»، مشيرا إلى أن الطريق للمدينة يشهد عمرانا هائلا، كما أن الطرق مؤمنة بشكل كامل.

إشادة بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ولفت موفد قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن قرار تبرع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعوائد مهرجان العلمين الجديدة، لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يرجع إلى الإيمان بالدور الإعلامي والهدف السامي للمشاركة المجتمعية للشركة.

وأكد رامي الحلواني، أن البهجة والسعادة اجتاحت التجمعات العائلية بالعلمين بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، وصوت عبدالحليم حافظ بأغنيته «وحياة قلبي وأفراحه» كان موجودا في مكان.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة حتى يوم 26 أغسطس الجاري.