تفاصيل حفل يجمع محمد منير وحميد الشاعري للمرة الأولى بمهرجان العلمين

ينتظر جمهور مهرجان العلمين الجديدة، حفلا منتظرا ومترقبا، وهو حفل الفنان الكبير محمد منير، الذي يحيه بمشاركة الفنان حميد الشاعري، وهو أول حفل يجمعهما.

حميد الشاعري يجتمع لأول مرة مع منير

ويشدو لأول مرة الثنائي سويا في حفل واحد، وذلك يوم الجمعة 4 أغسطس، على مسرح «العلمين أرينا»، إذ كان منير اعتاد خلال سنواته الماضية على الغناء منفردا في حفلاته الغنائية، أو بمصاحبة عدد من الأصوات الشابة، في حين اعتاد الشاعري على الغناء رفقة صديقه وزميله الفنان هشام عباس.

حميد الشاعري: منير أول صديق لي بمصر

حميد الشاعري، كان قد كشف مؤخرا عن مدى صداقته بالكينج محمد منير، إذ ذكر خلال حواره في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن أول صديق له في مصر كان الفنان محمد منير، وما زال معه كل أسراره، موضحا أنه كان يستمع لكل أغاني الكينج منذ صغره، وكانت أول أغنية يسمعها ل محمد منير «بنتولد»، كما أنه حرص على سماع أغاني محمد منير عندما كان يدرس في لندن.