محافظ القاهرة: لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء؛ لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.

وفي هذا الصدد، أزالت الأجهزة التنفيذية بحي المرج عقار مخالف شرع القائمون عليه في استكماله على مساحة 350 م2 بشارع عمر بن الخطاب مع شارع البترول بالمرج الغربية، وهو عبارة عن دور أرضي وأعمدة وحوائط وجرى إزالتها رغم صدور قرارات إزالة له لإقامته بدون ترخيص.

خط ساخن للإبلاغ عن المخالفات

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة قيام المواطنين بالاتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496؛ للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.