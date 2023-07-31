نائب محافظ القاهرة: طفرة كبيرة في المشروعات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال انتهاء مشروع الصرف الصحي بميدان المطرية ونهاية شارع المطراوي، وإعادة الشيء لأصله، وتطوير الميدان.

جولة نائب محافظ القاهرة

جاء ذلك خلال جولة قام بها نائب محافظ القاهرة بحضوراللواء خالد شحاتة رئيس حي المطرية، وشملت لقاء مع بعض المواطنين وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

استمرار المشروعات الخدمية من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد نائب محافظ القاهرة، استمرار المشروعات الخدمية من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تشهد القاهرة طفرة كبيرة في المشروعات سواء الطرق أو المرافق والخدمات من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين أحياء المنطقة الشمالية تحديدا.