نائب محافظ القاهرة ردا على الشائعات: حديقة روكسي غير موجودة حتى نلغيها

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جار العمل على استئناف المرحلة الثانية من جراج روكسي والبدء في الإجراء التنظيمي الخاص بتراخيص المرحلة الثانية من الجراج لاستيعاب 1700 سيارة.

حقيقة إلغاء حديقة روكسي

أضاف نائب محافظ القاهرة لـ«الوطن» أنه لاصحة لما يتردد عن إلغاء حديقة روكسي مؤكدا أنه لا توجد حديقة حاليا حتى يتم إلغاؤها أو إزالتها، ومن المقرر إقامة جراج ذكي يتوافق مع البيئة والمظهر الحضاري والجمالي وضوابط التنسيق الحضاري، وجار حاليا العمل على استكمال إجراءات ترخيص المرحلة الثانية لجراج روكسي.

جراج مركزي في روكسي

وأكد أن منطقة روكسي بها جراج مركزي تم إنشاؤه بعد 2011 وهو عبارة مقسم إلى جزأين الأول تم تشغيله، والثاني لم يكتمل وهو ما يتم حاليا.

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إلى استمرار تنفيذ خطة إعادة تخطيط مدخل شرق القاهرة، وجار استمرار أعمال الإزالة المرحلة الثانية بشارع حسين كامل سليم من منطقة ألماظة ضمن خطة إعادة تخطيط وتنظيم المنطقة لتطويرها باعتبارها مدخل رئيسي لشرق القاهرة بعد الانتهاء من صرف التعويضات للأسر المستحقة.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة تشهد العديد من المشروعات في مختلف المجالات من أجل خدمة أفضل للمواطنين ومنها في مجالات النقل والطرق والمساكن البديلة للعشوائيات ومنظومة النظافة الجديدة من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع وميادين القاهرة والحد من أي تجاوزات.