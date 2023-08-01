«الداخلية» تكشف حقيقة الصور المتداولة لتعدي مواطن على أفراد أسرته بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمينة بوزارة الداخلية، بالنسبة لما تمّ نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من تعليق مدعوم بصور تضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على شقيقه ووالدته بالضرب والسب وإصابة شقيقه بسلاح أبيض وتهديدهم بالحبس.

خلافات عائلية بسبب الميراث

بالفحص، تبين ورود بلاغات لمركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية بين طرف أول صاحب الحساب القائم بالنشر ووالدته وشقيقه وطرف ثان شقيق والدته لوجود خلافات عائلية حول الميراث تبادلا على إثرها الاتهامات فيما بينهما، تمّ تتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.