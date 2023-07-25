ضبط 43 قطعة سلاح وتنفيذ 631 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسيوط

شنت الأجهزة الأمنية بأسيوط حملة أمنية استهدفت الخارجين عن القانون ضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي منفلوط، تمّ ضبط 43 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «14 بندقية آلية، و15 بندقية خرطوش وطبنجة، و13 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وبحوزة 43 متهما لـ31 منهم معلومات جنائية».

كما تمّ ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وتمّ تنفيذ 631 حكمًا قضائيًا، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.