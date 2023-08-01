حي وسط الإسكندرية: تطهير 10 آلاف «شنيشة ومطبق» استعدادا لفصل الشتاء

قالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحي يستعد من الآن لفصل الشتاء من خلال خطة الـ100 يوم، لذلك قامت لجنة تطهير الشنايش بتطهير81 مطبق و94 شنيشة، استكمالا لأعمال تطهير 10174 مطبق بإجمالي 10228، وشملت مناطق التطهير شارع سعيد الجندي بالحضرة القبلية، وشارع الفيروز بالحضرة الجديدة، وشارع ابن الملا محرم بك، وشارع 8 منشية النزهة بشارع الخديوي محطة مصر، وشارع مسجد العطارين بالجزيرة الوسطى، وطريق الجيش كوم الدكة، وقرى أبيسات وشارع البهدالي وقرية أبيس العاشرة وشارع قنال السويس أمام مدرسة محمد علي.

الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء

وأشارت رئيس حي وسط بالإسكندرية، أنه يتم متابعة أعمال تطهير الشنايش والمطابق بصفة دورية، قبل فصل الشتاء وقدوم الأمطار، حتى يتم تصريف مياه الأمطار بشكل تلقائي وسريع، وحتى لا تتعرض شوارع وسط الإسكندرية لأي تراكمات أو تجمعات مياه تؤثر على الحركة المرورية وتعطل سير السيارات والمواطنين.

إزالة أجزاء معلقة من عقار

وأوضحت رئيس الحي أنه تم إزالة أجزاء معلقة بعقار في مساكن الجمهورية بمنطقة أمبروزو، حيث قامت إدارة المباني والمشروعات وإدارة المتابعة الميدانية بالحي بإزالة أجزاء معلقة بالدور الخامس بالعقار، حرصا على سلامة المارة، كما تم التحفظ على عدد 8 شكائر من الأسمنت لإيقاف أعمال تشطيبات داخلية وخارجية بدون ترخيص للمحلات الكائنة بشارع فتح الباب بمنطقة محرم بك، وجار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.